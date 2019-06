Un footballeur espagnol tué dans un accident de la route

Le footballeur espagnol José Antonio Reyes a trouvé la mort dans un accident de la route survenu samedi matin à Utrera, dans le sud d’Espagne, rapportent plusieurs médias espagnols ainsi que son ancien club, le FC Séville.

Le FC Séville, où Reyes a fait ses débuts avant de signer pour les plus grandes équipes d’Europe, a précisé, sur son compte Twitter, que le footballeur a trouvé la mort suite à une collision sur la route unissant Utrera à la capitale andalouse.

Passé notamment par le Real Madrid, l’Atlético, Arsenal et le club andalou, le milieu offensif espagnol était âgé de 35 ans. José Antonio Reyes jouait pour l’Extremadura de Almendralejo, club qui évolue en deuxième division B du championnat espagnol.

Durant sa carrière, Reyes a joué pour le FC Séville, le Real Madrid, le Benefica, l’Atlético de Madrid et l’Espanyol de Barcelone, entre autres.

Il a remporté le titre de la Premier League, une Community Shield et une FA Cup avec Arsenal, un championnat d’Espagne avec le Real Madrid, une Ligue et une Coupe de la Ligue avec Benfica, deux Europa League et une Super Coupe d’Europe avec l’Atlético de Madrid et trois Europa League avec le FC Séville.

Reyes s’est également distingué avec la sélection espagnole avec laquelle il a disputé la Coupe du monde 2006 en Allemagne. Il a également remporté le titre européen des moins de 19 ans. Au cours de sa carrière, il a disputé 626 matches officiels et marqué 94 buts.

