Un clip de Cheb Khaled provoque la colère des Algériens (VIDEO)

“Scandale, “Séisme”, “Vendu”…les qualificatifs de la presse algérienne pour dénoncer le dernier clip du chanteur Cheb Khaled ne manquent pas. “Morroco 4 ever ” a eu l’effet d’un “véritable séisme” auprès des fans algériens, rapporte ObservAlgérie.

Les internautes algériens n’ont visiblement pas apprécié le fait que Khaled encourage le Maroc et non pas l’Algérie pour la CAN 2019. Du coup, il a été accablé sur les réseaux sociaux. “On ne sait pas combien la vedette oranaise a touché pour cet hymne à la gloire du probable adversaire des Verts au Caire”, peut-on lire.

Cheb Khaled, de son vrai nom Hadj Brahim Khaled, est marié à une Marocaine et fait partie des artistes qui souhaitent un rapprochement entre le Maroc et l’Algérie.

Rappelons que le chanteur algérien, lors d’une interview accordée à France 24 avait confirmé que le roi Mohammed VI lui a accordé la nationalité depuis quelques années. “C’est officiel, j’ai la nationalité marocaine”, assure Khaled. Il reconnaît tout de même qu’il ne dispose toujours pas d’un passeport marocain. “Cela ne me dérange pas pour autant. Même sans passeport et sans nationalité, je me sens Marocain à part entière”.

Cheb Khaled explique qu’il n’a jamais adhéré, depuis son plus jeune âge, au concept des frontières qui séparent le Maghreb. “J’ai grandi au sein de trois pays qui constituent le grand Maghreb: le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Originaire d’Oran, j’ai passé mon enfance avec les Marocains installés en Algérie. Nous étions une seule famille”, se rappelle-t-il. Nul doute qu’il expliquera à ses frères algériens pourquoi il a fait ce clip pour encourager le Maroc.

S.L.