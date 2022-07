Un camionneur marocain devient une star en Espagne (PHOTO)

Moad Al-Hashi est devenu un héros malgré lui. Ce camionneur marocain est en effet venu à la rescousse de trois jeunes Espagnoles, dont le véhicule a pris feu sur l’A-7 de Barcelone. Ana Bejerano, mère de la fille victime de l’incident, a lancé une campagne massive sur les réseaux sociaux et médias espagnols, afin de l’aider à retrouver celui qu’elle surnomme « l’ange gardien » de sa progéniture.

Selon plusieurs médias espagnols, la publication est devenue virale sur les réseaux, ce qui a permis d’identifier Moad Al-Hashi et son ami Youssef Al-Sani dans la journée du 8 juillet. Bejerano a, par ailleurs, déclaré que « sa fille aura 19 ans » grâce à l’intervention de Moad et Youssef. Selon les propos de la mère, le camionneur se serait arrêté quand il a aperçu la voiture en feu sur l’A-7, et a porté assistance aux jeunes filles.

Moad Al-Hashi est originaire de Tanger et membre de l’Association des chauffeurs d’Al-Boughaz.

A.O.