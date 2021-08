Un aéroport saoudien attaqué par les Houthis, plusieurs blessés

Huit personnes ont été blessées lors d’une attaque de drone opérée mardi par les rebelles houthis contre l’aéroport international d’Abha, dans le sud de l’Arabie saoudite, a indiqué la coalition pour l’appui à la légitimité au Yémen.

« Huit personnes ont été blessées et un avion civil endommagé, selon les premières informations », a annoncé la coalition, citée par la télévision d’Etat Al-Ekhbariya.

Il s’agit de la deuxième attaque ayant visé l’aéroport international d’Abha, après qu’une première attaque de drone contre l’aéroport avait été menée dans la matinée, sans faire de blessés ou de dégâts matériels, a précisé la coalition dénonçant un « crime de guerre ».

Les rebelles Houthis ciblent régulièrement le territoire saoudien, en particulier les zones frontalières par des drones et des missiles. Ces tentatives sont généralement contrecarrées avant d’atteindre leurs objectifs, mais certaines attaques ont réussi à faire des dégâts et des blessés.

Le Secrétaire général de l’Organisation de coopération islamique (OCI), Youssef Al-Othaimeen, a fermement condamné et dénoncé ces actes commis par la milice houthie, soulignant que « la mise en danger de la vie des voyageurs et des civils est un acte terroriste lâche et un crime de guerre ».

S.L. (avec MAP)