UE: la Covid-19 en passe d’être reconnue comme maladie professionnelle

Les États membres de l’UE, les travailleurs et les employeurs participant au comité consultatif de l’UE pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) sont parvenus, ce jeudi à Bruxelles, à un accord sur la nécessité de reconnaître la Covid-19 comme maladie professionnelle dans les secteurs des soins de santé, des services sociaux et de l’assistance à domicile, ainsi que dans les secteurs où se sont intensifiées des activités entraînant un risque avéré d’infection.

Le CCSS a également soutenu une mise à jour de la liste européenne des maladies professionnelles.

‘’Cet accord constitue un signal politique fort visant à reconnaître l’incidence de la COVID-19 sur les travailleurs ainsi que la contribution essentielle des personnes travaillant dans la santé et les services sociaux, et des autres travailleurs présentant un risque plus élevé de contracter la COVID-19’’, a déclaré Nicolas Schmit, commissaire européen à l’emploi et aux droits sociaux.

Sur la base de cet accord, la Commission actualisera sa recommandation sur les maladies professionnelles afin de favoriser la reconnaissance de la Covid-19 en tant que maladie professionnelle par tous les États membres, a-t-il indiqué.

L’accord constitue une étape ‘’importante’’ dans la mise en œuvre du cadre stratégique de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027, adopté par la Commission en juin 2021, dans lequel celle-ci a annoncé qu’elle actualiserait pour la fin de cette année sa recommandation sur les maladies professionnelles afin d’y inclure la Covid-19.

Ce cadre définit les actions clés qui doivent être menées au niveau de l’UE pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs au cours des prochaines années.

L’un de ses objectifs transversaux est d’accroître la préparation à d’éventuelles crises sanitaires futures. Cela suppose également de renforcer le soutien aux travailleurs lors des éventuelles vagues de Covid-19 à venir.

Conformément à l’avis du CCSS, la Commission devra mettre à jour la recommandation énumérant toutes les maladies professionnelles et les agents susceptibles de causer ces maladies, éléments que la Commission recommande aux États membres de reconnaître.

L’objectif est que les États membres adaptent leur législation nationale conformément à la recommandation actualisée.

Dès lors que la Covid-19 est reconnue comme une maladie professionnelle dans un État membre, les travailleurs des secteurs concernés qui ont contracté cette maladie sur leur lieu de travail pourront acquérir des droits spécifiques selon les règles nationales, tel que le droit à une indemnisation.