Uber Files: Emmanuel Macron au cœur d’une polémique

C’est loin de rouler pour le président français. Alors que sa popularité est en baisse auprès des Français, Emmanuel Macron s’est trouvé impliqué dans une affaire de liens privilégiés au profit du géant américain du VTC, Uber.

Alors qu’il était encore ministre de l’Économie et du Numérique de 2014 à 2016, Macron aurait établi un deal secret avec la compagnie américaine, afin de faciliter son implémentation au sein de la République.

Selon les 124.000 documents internes fuités de la compagnie, ainsi que des échanges SMS « incriminant » le président, il a été suggéré à l’entreprise de présenter des amendements « clés en main » à des députés, afin de permettre à la filiale française d’opérer dans un cadre « serein ».

Pour l’Élysée, dans une déclaration à l’AFP, Emmanuel Macron, en tant que ministre de l’Économie et du Numérique était « naturellement amené à échanger avec de nombreuses entreprises engagées dans la mutation profonde des services advenus au cours des années évoquées, qu’il convenait de faciliter en dénouant certains verrous administratifs ou réglementaires ». Toutefois, ces propos ne sont pas du goût de tout le monde, à l’image de Fabien Roussel, numéro un du Parti Communiste de France (PCF), qui indique que les échanges entre Macron et Uber France sont « contre toutes nos règles, tous nos acquis sociaux et contre les droits des travailleurs ».

Les Uber Files concernent la fuite de plusieurs documents du géant des véhicules de transport avec chauffeur, impliquant au passage le président français pour des pratiques de concurrence déloyale au profit de la compagnie. Les documents ont été transmis au quotidien britannique The Guardian et traités par le Consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ) dont Le Monde et Radio France pour la France.

