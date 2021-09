Twitter va verser 810 millions de dollars

Twitter a annoncé lundi avoir accepté de verser 809,5 millions de dollars pour régler une action collective intentée par un groupe d’actionnaires reprochant au géant de la technologie de l’avoir induit en erreur sur ses résultats de 2015.

Tout en continuant de nier « tout acte répréhensible ou action inappropriée », la société basée à San Francisco a déclaré, dans un communiqué, que l’accord à l’amiable proposé résoudrait toutes les réclamations contre Twitter et les autres défendeurs nommés, en l’occurrence les dirigeants mis en cause qui n’auront à reconnaître aucune responsabilité. D’après l’action en justice, Twitter avait induit en erreur les investisseurs sur deux paramètres étroitement suivis: les utilisateurs actifs mensuels, une mesure du nombre total d’utilisateurs sur sa plate-forme; et les vues chronologiques, une mesure de la fréquence à laquelle les utilisateurs ont interagi avec la plate-forme.

Le règlement intervient en réponse à une action en justice déposée en 2016 par des investisseurs auprès d’un tribunal de la Californie.

Les entreprises technologiques sont depuis longtemps critiquées au sujet de l’exactitude des mesures qu’elles publient. Facebook a fait face à des poursuites similaires.