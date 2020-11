Twitter: après les Tweets, voici les Fleets!

Le réseau social Twitter a lancé, ce mardi, le déploiement international de son dernier produit, des messages éphémères qui disparaissent au bout de 24h.

Les Fleets (pensées brèves) ont pour objectif de faciliter les conversations sur Twitter en offrant un espace d’expression plus libre et plus sûr aux “Twittos”.

Testés depuis mars dernier au Brésil, en Italie, en Inde et en Corée du Sud, « les Fleets ont aidé les personnes à se sentir plus à l’aise pour partager des pensées, des opinions et des sentiments personnels et informels », explique Twitter dans un billet de blog.

Côté format, les fleets ressemblent aux stories de Snapchat, Facebook, Instagram ou même de LinkedIn. Cette similitude est totalement assumée par la plateforme à l’oiseau bleu. « Ce format vous est peut-être familier ! Nous avons observé que certains se sentent plus à l’aise à rejoindre la conversation sur Twitter avec ce format éphémère, afin que ce qu’ils partagent soit accessible pour un temps plutôt que de manière permanente», lit-on dans le même article.

Depuis plusieurs mois, le groupe californien s’empresse de rendre sa plateforme plus saine et plus sûre pour les personnes qui souhaitent s’y exprimer librement. Il travaille actuellement sur l’élargissement de l’accès aux « Voice tweets » (tweets vocaux) à l’ensemble de ses utilisateurs, prévu en 2021.

M.S. (avec MAP)