Turquie: un mort et plusieurs blessés dans un nouveau séisme

Par LeSiteinfo avec MAP

Une personne a perdu la vie et des dizaines d’autres ont été blessées suite à un nouveau séisme de magnitude 5,6 qui a frappé, lundi, la province de Malatya, dans l’est de la Turquie, selon l’Agence turque de gestion des catastrophes (Afad).

Le nouveau tremblement de terre a provoqué l’effondrement d’un certain nombre de bâtiments dans la province, qui a été précédemment affectée par le violent double séisme qui a frappé le sud du pays le 06 février, relève l’Agence turque.

Et de noter qu’un mort et 69 blessés ont été enregistrés, précisant que des équipes de secours sont sur place pour rechercher les blessés et évaluer les dégâts.

Ce séisme s’est produit à 12h04 heure locale, à une profondeur de 6,96 kilomètres, selon la même source. Pour rappel, deux nouveaux séismes de magnitudes 6,4 et 5,8 sur l’échelle de Richter ont secoué, le 20 février, la province turque de Hatay, dans le sud de la Turquie. La première secousse, dont l’épicentre était situé dans la localité de Defne, est survenue à 20H04 (heure locale) à une profondeur de 16,7 km, tandis que la deuxième s’est produite 3 minutes plus tard, avec l’épicentre dans le district de Samandağ, à 7 km de profondeur.

Le 6 février dernier, un violent séisme d’une magnitude de 7,7 sur l’échelle de Richter a secoué le district de Pazarcık à Kahramanmaraş, causant d’énormes dégâts dans les localités de « Gaziantep », « Adana », « Malatya », « Diyarbakir », « Sanliurfa » et « Osmaniye », en plus de l’épicentre.

Quelques heures après cette première secousse violente, un autre séisme a frappé au nord de la ville de Gaziantep avec quasiment la même intensité et à proximité de l’épicentre du premier tremblement de terre, ce qui a aggravé le bilan de la catastrophe.

S.L.