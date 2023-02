Turquie : un bébé retrouvé vivant six jours après le drame (VIDEO) 

La Turquie continue de compter ses morts après le séisme qui a touché le pays lundi dernier. Le bilan fait à ce jour plus de 33.000 morts et 100.000 blessés. Un des miraculés de cette tragédie fut le petit Halit Ali Talha, un bébé d’à peine quelques semaines qui est resté 6 jours sous les décombres. Il a été protégé par le corps de sa mère morte lors de l’effondrement de leur immeuble.

Le pompier qui l’a sauvé se nomme Zafer. Il raconte qu’il a entendu une voix qu’il n’arrivait pas à identifier, car elle ne s’agissait ni d’une voix d’adulte ni celle d’un enfant. Il explique qu’il a tenu la main du tout petit bébé jusqu’à l’ambulance où il a reçu les premiers soins.

Le bébé est aujourd’hui hors de danger et en parfaite santé. Zafer avoue avoir vécu le moment le plus fort et intense de sa carrière de pompier.

Ci-dessous, la vidéo d’un autre bébé sauvé après six jours sous les décombres.

This baby was rescued with his family after 120 hours under the rubble in Turkey.

Don't lose the hope pic.twitter.com/MZHuTIe2U6

— Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) February 11, 2023