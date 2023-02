Turquie : Bloqué sous les décombres, il fait une vidéo Whatsapp pour demander de l’aide (VIDEO)

Un Turc a miraculeusement échappé à la mort sous les décombres de sa maison effondrée lors du tremblement de terre qui a secoué la Turquie, lundi dernier. Nommé Boran Kubat, ce jeune de 20 ans, a survécu au tremblement de terre, après avoir posté une vidéo WhatsApp sous les décombres.

« S’il vous plaît, je demande de l’aide à tous ceux qui regardent cette vidéo », a déclaré Kubat dans la vidéo. Dans la foulée, ses amis ont immédiatement informé les sauveteurs, qui ont pu le localiser après qu’il leur ait fourni son emplacement exact.

Après son sauvetage, Boran a déclaré aux journalistes : « Mon téléphone était à côté de moi, et j’ai pensé à poster la vidéo sur WhatsApp parce que mes amis la verraient immédiatement et m’aideraient… Je me suis dit que si je contactais les secouristes, ils seraient occupés. »

Kubat a été pris au piège avec sa mère et ses deux oncles lorsque le deuxième tremblement de terre a frappé le sud de la Turquie. Le tremblement de terre en Turquie a fait plus de 12.000 morts et environ 50 000 blessés, selon le dernier bilan annoncé par le président Recep Tayyip Erdogan.

Les efforts de sauvetage se poursuivent, tandis que les équipes de secours affirment qu’un grand nombre de personnes sont toujours piégées sous les décombres.