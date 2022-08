Tunisie : une croissance économique de 2,8% au T2-2022

Le Produit intérieur brut (PIB) réel de la Tunisie a affiché une croissance de 2,8%, en glissement annuel, au deuxième trimestre de l’année en cours, au lieu de 2,4% au trimestre précédent, selon l’Institut tunisien de la statistique (INS).

Cette évolution a été tirée par la dynamique des branches de services (+5,2%), notamment dans le secteur de l’hébergement et la restauration (+42,5%) et celui du transport (+19%), explique l’INS dans un communiqué sur les comptes trimestriels de la Tunisie.

La croissance économique a été également soutenue par la performance des industries manufacturières, en particulier, des industries textiles et des industries mécaniques et électriques qui se sont accrues respectivement de 16,4% et 6,3%, en rythme annuel, fait remarquer la même source.

En revanche, l’économie a été plombée par le repli des branches de l’extraction de pétrole et de gaz naturel (-15,7%), la construction (-11,6%), les industries des matériaux de construction (-6.9%) et les industries chimiques (-2%).

En glissement trimestriel, le produit intérieur brut en volume s’est contracté de 1% au T2-2022, par rapport au trimestre précédent, fait observer l’INS.