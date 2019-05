Tunisie: limogé pour un appel à la prière avant l’heure

“Avant l’heure, ce n’est pas l’heure. Après l’heure, ce n’est plus l’heure”! L’ayant trop tard appris à ses dépens, un muezzin tunisien a été prié de jeter l’éponge.

Cette révocation a été décidée par le ministère des Affaires religieuses du pays du Jasmin après l’appel à la prière d’Al-Maghrib, sept minutes avant l’heure, mercredi dernier.

Le muezzin pressé, officiant dans une mosquée de Nabeul, ville située au nord-est de la Tunisie, a ainsi fait rompre le jeûne des habitants de la zone “Dar Chaäbane”plus tôt que prévu .

Borhane Souissi, directeur régional du ministère de tutelle, a confirmé le limogeage de l’imam de la mosquée “Sidi Chrif” pour le motif qui lui a été reproché. Cet appel à la prière, quelques minutes avant l’heure légale, n’a pas été prémidité mais a été causé involontairement , a tempéré le responsable tunisien,

De leur côté, les jeûneurs qui , de bonne foi, avaient savouré leur “ftour” prématurément ont manifesté leur colère à l’encontre du mis en cause et demandé son remplacement, dans les plus brefs délais. Ils ont également critiqué les responsables de la mosquée où a lieu cet appel impromptu.

