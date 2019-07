Tunisie: le président Béji Caïd Essebsi est mort

Le président tunisien est décédé ce jeudi 25 juillet à l’âge 92 ans.

Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est mort ce jeudi après son hospitalisation, a annoncé la présidence.

Béji Caïd Essebsi, 92 ans, était “en soins intensifs à l’hôpital militaire de Tunis et les choses se présentaient mal”, avait communiqué dans la matinée son fils Hafedh Caïd Essebsi, également chef de file du parti présidentiel Nidaa Tounes.

Rappelons que le désormais ex-président tunisien avait déjà été admis fin en juin dernier dans un hôpital militaire suite à un “grave malaise”. Son fils avait exprimé sa gratitude pour “la vague de sympathie et de solidarité exprimée par les Tunisiens et les Tunisiennes à l’égard du Président de la République, ainsi que par les amis et frères de la Tunisie”.

