Tunisie: la composition du nouveau gouvernement annoncée (VIDEO)

Elyes Fakhfakh, chargé de former le gouvernement a annoncé, ce mercredi soir, la composition de sa nouvelle équipe, à l’issue d’un entretien avec le président tunisien Kaïs Saïed.

Dans une déclaration à l’issue de cet entretien, il a affirmé que son cabinet représente un large spectre politique et se base sur le document contractuel qui a pour objectif de garantir la stabilité du pays et le rétablissement de la confiance et de l’espoir des citoyens.

Cette annonce intervient après des concertations marathoniennes entre les partis politiques en Tunisie pour débloquer l’impasse autour de la formation du futur gouvernement dont le délai constitutionnel pour être dévoilé est fixé pour mercredi.

Samedi dernier, Elyès Fakhfakh avait dévoilé la composition de son gouvernement malgré le retrait d’Ennahdha, parti majoritaire à l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP/Parlement).

Suite à ce retrait d’Ennahdha, il a indiqué qu’il a été décidé, en concertation avec le chef de l’Etat, de profiter des délais constitutionnels qui restent “pour choisir l’approche appropriée au service des intérêts supérieurs du pays”.

Fakhfakh a souligné que l’option du mouvement Ennahdha, le plus grand parti représenté au Parlement (54 députés), de se retirer de la formation de son gouvernement et de ne pas lui accorder le vote de confiance au Parlement, en raison de la non association du parti “Qalb Tounes” (38 députés), “met le pays face à une situation difficile qui nécessite un examen minutieux des options constitutionnelles”.

M.S. (avec MAP)