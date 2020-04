Tunisie: fin de l’année scolaire, à l’exception du Bac

Le ministre tunisien de l’Education, Mohamed El Hamdi, a annoncé, ce mercredi, la fin de l’année scolaire 2019-2020 pour tous les niveaux de l’enseignement à l’exception des candidats du baccalauréat en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus.

Lors d’une conférence de presse, le ministre a souligné qu’il faudra 4 à 5 semaines pour achever le programme du baccalauréat.

D’après la même source, les candidats à l’examen du baccalauréat reprendront les cours du 28 mai au 23 juin pour passer la session principale du 08 au 15 juillet, ajoutant que les résultats seront proclamés le 26 juillet tandis que la session de contrôle est prévue du 27 au 30 juillet et les résultats seront annoncés le 09 août.

L’examen de fin de l’enseignement base (brevet) aura lieu 02 et 03 juillet tandis que le concours d’accès aux “collèges pilotes” aura lieu les 29 et 30 juin, a fait savoir le responsable, notant que les épreuves de la neuvième année et de la sixième année seront limitées au contenu des deux premiers trimestres.

Le reste du programme pour les autres niveaux sera parachevé au cours de l’année scolaire prochaine, soit les lacunes de 4 à 5 semaines à combler.

Le ministre a rappelé que ce calendrier d’examens nationaux, élaboré en concertation avec la partie syndicale, peut être modifié si la situation sanitaire l’exige soulignant que la protection de la santé des élèves et de la famille éducatif est le principal souci du ministère.

“Si on considère qu’il y a un danger, le calendrier peut être décalé ou carrément annulé”, a souligné le ministre, relevant que le tout sera concrétisé en prenant toutes les précautions nécessaires pour prémunir la santé des élèves et autres intervenants (masques, gels, appareils de mesures de températures, etc. outre la distanciation).

Pour sa part, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Choura a déclaré que les concours universitaires seront organisés en juillet et septembre.

Rappelons que le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 975 cas confirmés sur un total de 21.477 dépistages réalisés, avec 279 guérisons et 40 décès.

En confinement total depuis le 22 mars, la Tunisie compte appliquer à partir du 4 mai un dé-confinement progressif qui s’étale sur trois étapes (4/24 mai, 25 mai/4 juin et 5 juin/14 juillet).

Cette stratégie du dé-confinement ciblé devra exclure les personnes à faible immunité et celles âgées de plus de 65 ans, ainsi que les citoyens atteints de maladies chroniques, les enfants de moins de 15 ans et les femmes enceintes.

D’après l’Institut de la santé et de la sécurité au travail, il est impératif de respecter les mesures de dé-confinement se rapportant, principalement, à l’obligation de porter des bavettes, la distanciation physique et l’hygiène des mains.

Selon l’institut, les sociétés doivent obligatoirement aussi assurer le transport de leurs employés et nommer un responsable “” qui sera chargé de chapeauter le retour progressif des employés au travail.

Pour ce qui est des secteurs qui seront dé-confinés, il est question des activités liées aux industries alimentaires, ainsi que celles dont l’activité est menacée et celles où le travail à distance est impossible.

Ainsi, l’ensemble des petits métiers, à l’exception du secteur de la coiffure et de l’esthétique seront dé-confinés, à condition d’adopter le régime d’alternance.

En ce qui concerne les activités commerciales, toutes les activités reprendront leurs activités le 4 mai, à l’exception des commerces du prêt-à-porter et des chaussures, ainsi que des grandes surfaces commerciales lesquelles reprendront le 11 mai.

Quant aux marchés hebdomadaires et les marchés de bétail, ils reprendront leurs activités durant la deuxième phase du dé-confinement, soit le 24 mai. Le secteur des services, les activités liées aux professions indépendantes, reprendront à 100% durant la première phase du dé-confinement, alors que les services financiers reprendront à 50%.

Quant au domaine industriel et celui des travaux publics et de construction, toutes les entreprises reprendront à 50% de leurs capacités maximales de fonctionnement.

Pour ce qui est de la fonction publique, le dé-confinement concernera les services centraux, les activités de la justice avec toutes ses composantes, les municipalités et les recettes des finances, avec une capacité de 50% du nombre d’employés.

M.S. (avec MAP)