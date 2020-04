Trump veut suspendre “temporairement” l’immigration aux Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a affirmé qu’il allait signer un décret exécutif pour suspendre “temporairement” l’immigration aux États-Unis au milieu de la pandémie de coronavirus.

“À la lumière de l’attaque de l’ennemi invisible, ainsi que de la nécessité de protéger les emplois de nos GRANDS citoyens américains, je vais signer un décret exécutif pour suspendre temporairement l’immigration aux États-Unis!” a tweeté lundi soir le président Trump.

La suspension de toute immigration permettrait de prolonger les restrictions de voyage que l’administration Trump a déjà imposées à la plupart des pays d’Europe, de Chine, du Canada, du Mexique et de l’Iran.

Selon le New York Times, en vertu du type de décret évoqué par le président , l’administration Trump n’approuverait plus aucune demande d’étrangers pour vivre et travailler aux États-Unis pour une période indéterminée, donnant un coup d’arrêt au système d’immigration légale.

L’annonce du président américain a suscité une levée de bouclier de la part des responsables démocrates qui ont accusé le Locataire de la Maison Blanche de servir de la pandémie comme prétexte pour répondre à sa base avec une politique d’immigration dure pendant une année électorale.

“Cette action n’est pas seulement une tentative de détourner l’attention de l’échec de Trump à arrêter la propagation du coronavirus et à sauver des vies, mais une démarche autoritaire pour profiter d’une crise et faire avancer son programme anti-immigrés. Nous devons nous unir pour rejeter sa tentative de division”, a tweeté le représentant démocrate Joaquin Castro, président du Caucus hispanique au Congrès.

Le nombre de visas délivrés aux étrangers qui souhaitent immigrer aux États-Unis a diminué d’environ 25% au cours des trois dernières années, pour atteindre 462 422 au cours de l’exercice 2019, contre 617 752 en 2016.

FA