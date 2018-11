Trump tacle Emmanuel Macron

Donald Trump a taclé le président français dans des tweets ce mardi 13 novembre. Cette fois, il s’agit de la popularité d’Emmanuel Macron dont il est question.

“Macron souffre d’une très faible cote de popularité en France, 26%. Il y a un taux de chômage à près de 10%”, a écrit Trump. “MAKE FRANCE GREAT AGAIN” (“Rendre sa grandeur à la France”) en référence à son slogan de campagne, “Rendre à l’Amérique sa grandeur”. Une manière de régler ces comptes avec le président français.

Trump a aussi évoqué sa visite dans un cimetière américain de Bois Belleau. Une visite annulée officiellement en raison de la pluie.

“Quand l’hélicoptère n’a pas pu voler jusqu’au cimetière à cause de la très faible visibilité, j’ai proposé d’y aller en voiture. Les services de sécurité ont dit NON. J’ai fait un discours le jour d’après au cimetière américain de Suresnes sous une pluie battante!”, a-t-il dénoncé.

“Macron a suggéré la création de leur propre armée pour protéger l’Europe contre les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Mais c’était l’Allemagne dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale”, a-t-il également lancé sur Twitter. “Comment ça a marché pour la France? Ils commençaient à apprendre l’allemand à Paris avant que les Etats-Unis n’arrivent”, a-t-il ajouté, non sans ironie…

Dans son avion alors qu’il sera rendait en France, Trump a découvert dans une interview que Macron avait dit que la France devait se protéger des grandes puissances comme les Etats-Unis…ce qui explique en partie les tweets du président américain.

S.L.

By the way, when the helicopter couldn’t fly to the first cemetery in France because of almost zero visibility, I suggested driving. Secret Service said NO, too far from airport & big Paris shutdown. Speech next day at American Cemetary in pouring rain! Little reported-Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

……MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018