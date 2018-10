Trump menace l’Arabie saoudite

Rappelons que certains observateurs, comme le prince Moulay Hicham, on qualifié cette affaire d’ “assassinat politique”. Sur Twitter, le cousin du roi Mohammed VI a rappelé que le journaliste, connu pour être critique envers le régime de son pays, était son ami. “Jamal est un citoyen saoudien, un grand ami et je n’ai pas eu de ses nouvelles depuis le 2 octobre”.

