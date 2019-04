Tokyo: Carlos Ghosn de nouveau interpellé (VIDEO)

Carlos Ghosn a de nouveau été interpellé jeudi matin à son domicile de Tokyo sur de nouveaux soupçons de malversations financières, un mois à peine après avoir été libéré sous caution, une arrestation qu’il a jugée «révoltante et arbitraire». Ghosn avait prévu une conférence pour dire “toute la vérité”.

Selon Le Monde, les procureurs l’ont placé en garde à vue pour “abus de confiance aggravé”. Il aurait “détourné à son profit personnel une partie des 3,5 milliards de yens (28 millions d’euros) versés à Suhail Bahwan Automobiles, concessionnaire exclusif, depuis 2004, de Renault et Nissan à Oman, officiellement pour couvrir des primes de performance”.

Rappelons qu’après 100 jours de détention, Carlos Ghosn avait été libéré mercredi 6 mars de la prison de Kosuge, à Tokyo.

Le tribunal de Tokyo avait accepté de libérer Carlos Ghosn sous caution, estimant que le risque de fuite ou d’altération de preuves est faible.

L’ex-PDG de Renault et Nissan avait payé une caution d’un milliard de yen, soit 8 millions d’euros pour quitter le centre de détention de Kosuge où il a passé trois mois. “Je suis innocent et résolument déterminé à me défendre vigoureusement dans un procès équitable contre ces accusations sans fondement”, a affirmé l’ex-patron dans un communiqué après la décision du tribunal.