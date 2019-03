Tokyo: Carlos Ghosn a quitté la prison

Après 100 jours de détention, Carlos Ghosn a été libéré ce mercredi 6 mars de la prison de Kosuge, à Tokyo. L’ancien patron de Nissan et Renault, à sa sortie du centre de détention, était escorté par plusieurs agents de sécurité avant de rejoindre sa voiture. Il portait un masque sanitaire blanc, une casquette bleue et des lunettes.

Le tribunal de Tokyo a accepté mardi 4 mars de libérer Carlos Ghosn sous caution, estimant que le risque de fuite ou d’altération de preuves est faible. L’ex-PDG de Renault et Nissan a ainsi payé une caution d’un milliard de yen, soit 8 millions d’euros pour quitter le centre de détention de Kosuge où il a passé trois mois. “Je suis innocent et résolument déterminé à me défendre vigoureusement dans un procès équitable contre ces accusations sans fondement”, a affirmé l’ex-patron dans un communiqué après la décision du tribunal.

Carlos Ghosn est toutefois obligé de résider au Japon et ne doit pas quitter le territoire même pour un bref séjour. Des dispositions ont également été prises pour éviter sa fuite ou la destruction de preuves. Le nouveau principal avocat de l’ex-PDG, en déposant une troisième requête de mise en liberté sous caution, les deux premières ayant été rejetées, a proposé que son client soit placé sous surveillance de caméras et dispose de moyens limités de communication vers l’extérieur.

Rappelons que l’ex-patron a été arrêté lundi 19 novembre à Tokyo. Il est accusé de malversations par le constructeur japonais Nissan et est soupçonné d’avoir sous-évalué sa rémunération dans des rapports financiers. D’après Nissan, Carlos Ghosn a “dissimulé ses revenus au fisc”. Il aurait “pendant de nombreuses années déclaré des revenus inférieurs au montant réel”.

“En outre, de nombreuses autres malversations ont été découvertes, telles que l’utilisation de biens de l’entreprise à des fins personnelles”, affirme Nissan.

S.L.