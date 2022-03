Tinder: vérifier le casier judiciaire de votre match, c’est désormais possible

L’annonce a été faite ce 9 mars sur l’application de rencontres Tinder. Cette dernière va bientôt offrir à ses utilisateurs aux Etats-Unis la possibilité de vérifier le casier judiciaire des personnes pour lesquelles ils manifestent un intérêt.

Cette fonctionnalité découle d’un partenariat avec Garbo, un site à but non lucratif permettant de faire des recherches sur des antécédents judiciaires comme les comportements violents ou dangereux et les délits sexuels via des données publiques, dans lequel Match Group, la maison mère de Tinder, a investi l’an dernier. Si des antécédents judiciaires sont avérés, les utilisateurs seront incités à les signaler à Tinder.

L’application de rencontres offre deux vérification de casier judiciaire gratuites par utilisateur, les suivantes étant facturées à 2,5 dollars. L’expérience sera testée en premier lieu aux Etats-Unis et il n’est pas écarté qu’elle soit étendue à d’autres pays.