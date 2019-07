Terrible accident ce lundi matin en France (VIDEO)

Quatre personnes, trois enfants et une femme, sont mortes et quatre autres ont été légèrement blessées, ce lundi matin, dans une collision entre un train et un véhicule, à hauteur d’un passage à niveau dans la Marne (Région du Grand Est).

Selon les médias français qui citent les sapeurs pompiers, l’accident s’est produit lundi matin aux alentours de 9h45 (heure locale), lorsqu’une voiture et un train sont entrés en collision au passage à niveau à la sortie de la gare de la commune d’Avenay-Val-d’or dans la montagne de Reims.

Cité par les mêmes sources, le maire de la commune a affirmé que le passage à niveau “ne présentait pas de dangerosité exceptionnelle”.

Quatre passagers du train ont été légèrement blessés et le conducteur, en état de choc, a été pris en charge par les pompiers qui ont déployé un important dispositif de secours sur place.

Une cellule de crise a été mise en place à la mairie.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte sur les circonstances de cette collision.

S.L. (avec MAP)