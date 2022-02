Tempête Eunice: plusieurs départements français en alerte orange

Cinq départements du nord de la France ont été placés en vigilance orange, vendredi, pour des risques de vents violents à l’approche de la tempête Eunice.

Cette alerte concerne notamment les Somme, et les départements du Pas-de-Calais et la Seine-Maritime, qui ont été placés en vigilance pour « vagues-submersion ».

Météo France prévoit des rafales de vents allant de 120 à 140 km/h sur la Côte d’Opale.

Depuis 10h du matin, le trafic Transmanche est interrompu entre Calais et Douvres, et les ferrys sont arrimés au port de Douvres où les rafales de vent sont déjà très violentes, selon les médias.

« Le port (de Calais) est d’ores et déjà fermé ainsi que le port de Douvres sauf bien sûr pour les bateaux qui arrivent encore. Il n’y aura plus de départ », a expliqué Jean-Marc Puissesseau, président des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer à BFM Grand Littoral.

Les préfectures des Hauts de France et du Nord ont appelé les populations à limiter leurs déplacements et se mettre à l’abri, à ne pas se promener en forêt ou sur le littoral et à sécuriser leurs habitations et les objets susceptibles de s’envoler.

La tempête Eunice devra balayer le nord de l’hexagone dans l’après-midi après avoir privé plus de 55.000 foyers d’électricité vendredi matin en Irlande et provoqué des perturbations en Écosse et dans le nord de l’Angleterre laissant des milliers de foyers sans électricité.

S.L. (avec MAP)