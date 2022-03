Tempête de neige: Turkish Airlines annule 407 vols

La compagnie aérienne turque Turkish Airlines a annoncé l’annulation de 407 vols prévus samedi dans la région d’Istanbul en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Le transporteur aérien turc a annulé 357 vols au départ et à l’arrivée de l’aéroport d’Istanbul, dont 105 liaisons internationales, et 50 vols au départ et à l’arrivée de l’aéroport Sabiha Gökcen, situé sur la rive asiatique de la ville, a indiqué Turkish Airlines dans un communiqué.

Istanbul, la mégapole turque de plus de 20 millions d’habitants, est frappée depuis vendredi soir par de fortes chutes de neige et des vents violents.

Turkish Airlines a dû supprimer 180 vols vendredi, à l’aéroport d’Istanbul (162 vols) et à l’aéroport Sabiha Gökçen (18).

D’après les prévisions météorologiques, une accalmie est attendue à partir du lundi 14 mars.

S.L. (avec MAP)