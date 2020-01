Tariq Ramadan encore au cœur d’une polémique

“L’islamologue” égypto-suisse est de nouveau considéré comme persona non grata à un dîner-débat qui devait avoir lieu à Paris, le 11 février prochain. Qui “devait”, car l’évènement a été purement et simplement annulé par les organisateurs, à cause sûrement de Ramadan qui est toujours l’objet d’une mise en examen pour deux viols.

Pourtant, avant l’annulation du dîner-débat, qui avait pour thème sulfurant, provocateur et islamophobe: “Les musulmans auront-ils envahi l’Europe en 2040?”, Tariq Ramadan avait été sollicité parmi les invités d’honneur. Invitation du think tank The KitSon, initiateur de l’évènement qui devait abriter la confrontation entre deux intellectuels, le Major Gen. Jonathan Shaw et Ramadan, et Dr Ardavan-Amir-Aslani, comme modérateur, selon le magazine hexagonal “Valeurs actuelles”.

La participation de Ramadan avait suscité une tempête de protestations quand l’information sur sa présence avait fuité. Et le think tank The KitSon a fini par céder en annulant le dîner-débat.La fondatrice de ce cercle de réflexion, ayant coutume d’organiser des débats géopolitiques auxquels étaient invités journalistes, intellectuels et décideurs internationaux, n’a pas donné d’explication à cette annulation, rapporte ” Capital”,un autre magazine mensuel français.

“On m’a demandé d’annuler cet évènement, ce que je regrette amèrement”, s’est contentée de déclarer Elisa Kitson, sans même préciser qui est ce “on”! Mais pour tous les observateurs, ce n’est point un secret de Polichinelle et la cause de l’annulation ne peut être, à coup sûr, que la présence embarrassante de “l’islamologue”.

Quant à Céline Pia, chroniqueuse, essayiste et fondatrice du mouvement”Viv(r)e la République”, elle n’a pas manqué d’exprimer sa surprise qu’un tel cercle de réflexion ait pu inviter Tariq Ramadan, selon ” Valeurs actuelles”. Pour elle, “l’islamologue” n’est même pas musulman, mais Frère musulman. Et puis, a-t-elle asséné, ” les Frères musulmans sont des islamistes”.

Avant que l’on ne décide l’annulation de ce dîner-débat mort-né, Céline Pia avait ajouté qu’au cas où l’évènement serait maintenu, à Paris , le 11 février 2020 , elle espérait qu’il serait “un échec”!

Larbi Alaoui