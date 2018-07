Accusé de viols par trois femmes et placé en détention provisoire depuis six mois à Fleury-Mérogis, en banlieue parisienne, Tariq Ramadan doit être confronté pour la première fois, ce jeudi, à Henda Ayari, la première femme à avoir déposé plainte contre lui.

