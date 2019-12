Tabac: le surprenant rapport de l’OMS

Le tabagisme chez les hommes est en diminution à travers le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui fait état de progrès dans les efforts des pays pour sauver des vies, protéger la santé et vaincre ce fléau.

Un nouveau rapport de l’OMS sur les tendances de la consommation de tabac révèle que pour la première fois, le nombre d’hommes consommant du tabac diminue. Un changement majeur dans l’épidémie mondiale de tabagisme, souligne l’agence onusienne pour la santé.

Le rapport montre comment, dans les pays, l’intervention des autorités peut protéger les communautés face au tabac, sauver des vies et éviter les préjudices liés à la consommation.

“La baisse de la consommation chez les hommes constitue un tournant dans la lutte contre le tabagisme », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans un communiqué.

“Nous avons longtemps constaté une hausse régulière du nombre d’hommes consommant les produits mortels du tabac. Or maintenant, pour la première fois, nous observons une baisse, due à l’attitude plus ferme des gouvernements face à l’industrie du tabac », s’est félicité M. Tedros, soulignant que l’OMS continuera de collaborer étroitement avec les pays pour que cette nouvelle tendance soit maintenue.

Selon la troisième édition du rapport mondial de l’OMS sur les tendances de la prévalence du tabagisme 2000-2025, depuis près de 20 ans, le nombre total de consommateurs de tabac dans le monde a diminué d’environ 60 millions, passant de 1,397 milliard en 2000 à 1,337 milliard en 2018.

La baisse est due en grande partie à la réduction d’environ 100 millions du nombre des consommatrices, ramené de 346 millions en 2000 à 244 millions en 2018.

Au cours de la même période, les hommes – qui représentent 82% des 1,337 milliard de consommateurs mondiaux actuels – ont été 40 millions de plus à utiliser des produits du tabac (1,093 milliard en 2018 contre 1,050 milliard en 2000).

Or, le nouveau rapport montre que la tendance à la hausse du tabagisme masculin a été stoppée. Selon les projections, le nombre de consommateurs hommes diminuera de plus d’un million en 2020 pour s’établir à 1,091 milliard et de 5 millions d’ici à 2025 pour atteindre 1,087 milliard.

D’ici à 2020, les projections de l’OMS font apparaître une diminution de 10 millions du nombre total pour les deux sexes par rapport à 2018 et une nouvelle baisse de 27 millions d’ici à 2025, où il ne devrait pas dépasser 1,299 milliard. Depuis 2010, le tabagisme recule dans 60% des pays environ, selon la même source.

S.L. (avec MAP)