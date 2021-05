Sur Al Jazeera, El Othmani dénonce les attaques israéliennes contre la Palestine (VIDEO)

Le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, a réitéré, ce dimanche sur la chaîne Al Jazeera, la position officielle du Royaume du Maroc qui rejette catégoriquement toutes les violations affectant le statut juridique de la mosquée Al-Aqsa et d’Al-Qods Acharif. Ces violations qui portent atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien et à son aspiration à la liberté et à l’indépendance.

El Othmani a également dénoncé les attaques israéliennes contre la Palestine et la bande de Gaza, qui ont fait, à ce jour, plus de 192 morts et 1200 blessés.

Rappelons que le Royaume du Maroc place la question palestinienne et Al-Qods Acharif en tête de ses préoccupations et au même rang que sa cause nationale, avait affirmé, mercredi dernier, le Chef du gouvernement Saad Dine El Othmani.

El Othmani, qui avait reçu un appel téléphonique du chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas, Ismaël Haniyeh, a souligné la position constante du Maroc, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne, et son attachement à l’établissement d’un État palestinien indépendant et pleinement souverain avec Al-Qods Acharif comme capitale, selon un communiqué du département du chef du gouvernement.

A cette occasion, El Othmani avait mis l’accent sur le rejet catégorique par le Royaume de toutes les mesures affectant le statut juridique de la mosquée Al-Aqsa et d’Al-Qods Acharif ou portant atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien. Il avait aussi exprimé le soutien du Royaume aux efforts de réconciliation inter-palestinienne.

A.Y