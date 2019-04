Sri Lanka : explosions dans trois hôtels et trois églises (VIDEO)

Au moins 138 personnes ont été tuées, dimanche, dans une série d’explosions survenues dans trois hôtels et trois églises du Sri Lanka où était célébrée la messe de Pâques, ont indiqué des sources médicales. Un précédent bilan faisait état de 52 personnes tuées. Deux déflagrations se sont notamment produites dans l’église Saint-Anthony de Colombo et l’église Saint-Sébastien de Negombo, une localité au nord de la capitale.

Au moins 160 personnes blessées dans l’explosion de l’église Saint-Anthony ont été admises à l’Hôpital national de Colombo, a indiqué un de ses responsables.

La police a précisé qu’au total six lieux avaient été le théâtre d’explosion et, dans la capitale, trois hôtels de luxe et une église.

Le Sri Lanka est un pays à majorité bouddhiste, et les catholiques sont estimés à 1,2 million sur une population totale de 21 millions d’habitants.

S.L. (avec MAP)