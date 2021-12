«Squid Game» nominée pour 3 prix aux Golden Globes

La série télévisée sud-coréenne sur Netflix « Squid Game » a été nominée dans trois catégories de la 79è édition des Golden Globe Awards, rapportent les médias sud-coréens, citant la Hollywood Foreign Press Association (HFPA).

D’après la HFPA, «Squid Game» a été nominée pour les prix “Best TV Series-Drama”, “Best Performance by an Actor in a TV Series” et “Best Performance by an Actor in a Supporting Role on TV”.

Pour la catégorie « Best TV Series-Drama », les séries télévisées suivantes ont été également nominées : «Lupin», «The Morning Show», «Pose» et «Succession».

L’acteur principal de «Squid Game», Lee Jung-jae, a été nominé pour le prix du meilleur acteur dans une série télévisée, avec Brian Cox et Jeremy Strong de «Sucession», Billy Porter de «Pose» et Omar Sy de «Lupin».

Concernant le prix du meilleur acteur dans un second rôle, O Yeong-su de «Squid Game» a été nominé avec Billy Grudup et Mark Duplass de «The Morning Show», Kieran Culkin de «Succession» et Brett Goldstein de «Ted Lasso».

C’est la première fois qu’une série télévisée sud-coréenne obtient des nominations aux Golden Globe Awards, considérés comme un indicateur en vue des prochains Oscars.

Le film « Parasite » du réalisateur Bong Joon-ho a reçu quatre Oscars en 2020 juste après avoir reçu le prix du meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes.

Les lauréats des Golden Globe Awards seront annoncés le 9 janvier 2022.

« Squid Game » avait généré au total 1,65 milliard d’heures de streaming au cours de ses quatre premières semaines de diffusion, devenant ainsi le contenu Netflix le plus regardé de tous les temps.

