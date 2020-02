Spectaculaire accident d’avion à Istanbul (VIDEO)

Un avion de ligne de la compagnie turque Pegasus s’est brisé en deux, ce mercredi, après être sorti de la piste à l’atterrissage à Istanbul, ont indiqué les médias turcs.

Le fuselage de l’appareil qui transportait 177 passagers et six membres d’équipage, s’est brisé en deux et a pris feu peu après être sorti de piste à l’aéroport international Sabiha Gökçen, faisant un nombre indéterminé de blessés, selon la même source.

L’avion, en provenance de la ville d’Izmir à l’ouest de la Turquie est sorti de la piste d’atterrissage en raison de la forte pluie qui s’abat sur Istanbul, selon les informations préliminaires.

L’incendie qui s’est déclaré après l’accident a été maitrisé, a rapporté l’agence de presse turque Anadolu, ajoutant que le ministre des Transports, Cahit Turhan, a indiqué que personne n’a été tué dans l’accident.

Par ailleurs, l’aéroport Sabiha-Gokçen a été fermé aux vols, qui ont été redirigés vers l’aéroport international d’Istanbul.

M.S. (avec MAP)