Soudan: le Premier ministre échappe à une tentative d’assassinat (VIDEO)

Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a été la cible lundi d’une tentative d’assassinat à Khartoum, a annoncé la télévision soudanaise.

Le Premier ministre a été visé par une tentative d’assassinat mais il se porte bien et a été transporté dans un lieu sûr, précise la télévision d’Etat, qui a diffusé les images de deux véhicules endommagés par l’explosion.

Une bombe a explosé lors du passage du cortège de Hamdok au niveau de la zone de “Kober”, au nord-est de la capitale soudanaise, faisant un blessé, ont indiqué, pour leur part, les médias locaux et des témoins.

Abdallah Hamdok (65 ans) a été nommé Premier ministre en 2019 en vertu d’un accord entre les forces de déclaration de liberté et de changement au Soudan. Auparavant, il a été Secrétaire général de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), ainsi qu’expert en économie et en matière de réforme du secteur public, de gouvernance, d’intégration régionale, de gestion des ressources, de gestion des systèmes démocratiques et d’assistance électorale.

S.L. (avec MAP)