Sondage: Macron en tête des intentions de vote pour la Présidentielle

Le Président sortant Emmanuel Macron, qui n’a toujours pas officialisé sa candidature pour la Présidentielle française, continue d’être en tête des intentions de vote au premier tour prévu le 10 avril prochain, selon un sondage Elabe pour BFMTV, l’Express et SFR, publié mercredi.

Emmanuel Macron est crédité de 24,5% d’intentions de vote. Il est suivi de la candidate du Rassemblement national (RN/extrême droite), Marine Le Pen, qui arrive deuxième à 18%, soit 3 points de plus que la semaine dernière. Le polémiste Éric Zemmour (Extrême droite) se maintient, quant à lui, à 13,5%. La candidate des Républicains Valérie Pécresse perd 2,5 points d’intentions de vote et pointe désormais à 11,5%.

Derrière ce quatuor de tête, la course se précise à gauche. Ainsi Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise (LFI/Gauche), poursuit sur sa dynamique et progresse de 0,5 point pour atteindre 11% des intentions de vote. Il n’est désormais plus qu’à un demi point de Valérie Pécresse et de la quatrième place, d’après ce sondage.

Ses concurrents, Yannick Jadot, candidat d’Europe Ecologie-Les Verts, se maintient à 5,5%, alors que Christiane Taubira (Gauche) perd 2 points pour pointer à 2,5%, à égalité avec Anne Hidalgo, la candidate du Parti Socialiste. Fabien Roussel du parti communiste redescend quant à lui à 4%.

Au second tour de la présidentielle, l’écart se réduit en cas de duel Macron-Le Pen. Le président sortant est ainsi donné vainqueur avec 55,5% des voix, soit une baisse de 1,5 point par rapport à un autre sondage la semaine précédente.

Face à Éric Zemmour, en revanche, l’écart se creuse de 2 points puisqu’il l’emporterait 66% contre 34% si le second tour avait lieu ce mercredi.

S.L. (avec MAP)