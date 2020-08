Sondage: Biden devance Trump au Wisconsin et en Pennsylvanie

Le candidat démocrate présumé à la présidence des Etats-Unis Joe Biden devance le président Donald Trump dans les Etats pivots de Pennsylvanie et du Wisconsin dans un nouveau sondage publié dimanche.

Le sondage CBS-YouGov a révélé que Biden avait une avance de 6% sur Trump dans les deux États. En Pennsylvanie, Biden obtient 49% contre 43% pour Trump, tandis que dans le Wisconsin, l’ancien vice-président était crédité de 48% des intentions de vote, contre 42% pour le locataire de la Maison Blanche.

Trump avait remporté ces deux États en 2016 qui ont été considérés comme essentiels à sa victoire face à Hillary Clinton.

Une majorité d’électeurs dans les deux États – 75% des Pennsylvaniens et 76% des Wisconsinites – ont déclaré que la situation aux États-Unis allait mal en raison de la pandémie de coronavirus et de la crise économique qui en découle.

Les électeurs de ces deux États cruciaux estiment que Biden gérerait mieux la pandémie par « des marges importantes », selon CBS News.

Dans les deux États, 47% des électeurs ont déclaré que l’ancien vice-président gérerait mieux la crise du coronavirus, contre 37% des électeurs en Pennsylvanie et 32% des électeurs du Wisconsin qui ont estimé que le président actuel ferait mieux.

Environ les deux tiers des sondés des deux régions ont déclaré ne pas apprécier « le comportement personnel » du président.

L’enquête CBS-YouGov a sondé 1.009 électeurs inscrits dans le Wisconsin et 1.225 en Pennsylvanie entre le 4 et le 7 août. Le sondage présente une marge d’erreur de 3,7 pc parmi les électeurs de Pennsylvanie et du Wisconsin.

FA