Six personnes placées en garde-à-vue dans l’enquête sur l’attaque de Nice

Six personnes ont été interpellées pour le moment et placées en garde-à-vue dans le cadre de l’attaque au couteau dans une église de Nice (sud-est de la France), qui a fait trois morts, rapportent dimanche les médias français citant des sources judiciaires.

Deux hommes ont été arrêtés samedi après-midi au domicile d’un individu arrêté quelques heures plus tôt et soupçonné d’avoir côtoyé l’assaillant, portant à six le nombre de personnes placées en garde-à-vue dans cette affaire.

Selon plusieurs sources médiatiques, les enquêteurs cherchent à déterminer si l’assaillant, un Tunisien de 21 ans arrivé en France le 9 octobre depuis l’Italie, a pu bénéficier de complicités.

Une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste (Pnat) pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste », « tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

Suite à cette attaque, la France a porté le plan vigipirate, dispositif de lutte contre le terrorisme, à son niveau le plus élevé « urgence attentat » sur l’ensemble du territoire national.