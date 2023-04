Shakira quitte Barcelone en lançant une dernière pique à Piqué 

La célèbre star mondiale Shakira a mis fin aux rumeurs concernant son futur après sa rupture en juin dernier avec l’ex-international espagnol et défenseur central du Barça, Gerard Piqué.

Tout en assurant quitter définitivement la capitale catalane pour la ville de Miami, la chanteuse a tenu à adresser un message indirect à Piqué, via les réseaux sociaux. « J’avais décidé de rester à Barcelone afin d’assurer la stabilité à mes enfants. Vœu que nous cherchons maintenant à réaliser ailleurs, dans une autre partie du monde, auprès de la famille et des amis ! », a-t-elle expliquée.

L’interprète du tube « Waka Waka » (This time of Africa), hymne de la Coupe du monde 2010, en Afrique du Sud, a ajouté : « Merci à tous ceux qui ont affronté tant de vagues avec moi à Barcelone, merci à toutes les personnes qui m’ont encouragée ici, ont séché mes larmes, m’ont inspirée et contribué à mon épanouissement! »

Shakira n’a pas raté l’occasion d’être sarcastique vis-à-vis de son ex-époux en réitérant dans son post, « qu’à Barcelone, elle a appris que l’amitié dure plus longtemps que l’amour ». Ce qui est un message indirect adressé à Gerard Piqué!

