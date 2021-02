Seul un Français sur 3 pense pouvoir retrouver une vie normale en 2021 (Sondage)

Avec la crise sanitaire qui perdure et les mesures de restriction imposées en vue de limiter la propagation du Covid-19, les Français sont nombreux à penser qu’ils ne retrouveront pas de sitôt une vie normale.

Selon un sondage Elabe pour BFMTV, seul 1 Français sur 3 (31%) pense qu’il retrouvera une vie normale en 2021, alors que 30% tablent sur une embellie en 2022 et que seuls 17% pensent pouvoir retrouver leur vie d’avant le virus après 2022. Pis encore, un Français sur 5 (22%) pense qu’il ne retrouvera jamais sa vie normale d’avant crise.

L’enquête révèle également qu’en cette période d’incertitudes, la plupart des Français n’arrivent pas ou ont des difficultés à se projeter dans l’avenir. Ainsi, 43% des personnes interrogées reconnaissent que leur vie est assez contrainte par la pandémie, mais qu’ils essaient cependant de faire des projets pour l’avenir; 39 pc admettent vivre au jour le jour, l’avenir étant encore trop incertain et seuls 17% des sondés parviennent à avancer et à mener des projets « comme si de rien était ».

Reconnaissant que le Covid-19 est venu chambouler leurs habitudes sociales, 52% des Français interrogés disent regretter le temps où ils pouvaient aller déjeuner ou dîner au restaurant et 30% des 18-24 ans voudraient pouvoir faire la fête le soir.

Ils sont 35% à souhaiter partager à nouveau des moments entre amis et 31% parlent des difficultés qu’ils ont à ne plus pouvoir serrer les personnes qu’ils aiment dans leurs bras: un manque particulièrement exprimé par les 65 ans et plus (51%). 41% des Français évoquent par ailleurs l’envie de partir en vacances.

En outre et face aux mesures de restriction imposées par la situation sanitaire, une grande majorité des personnes sondés ont fait part de leur lassitude et de leur souhait de voir s’assouplir les règles tant pour des raisons économiques que psychologiques et sociales.

Ainsi, 7 Français sur 10 sont favorables à la réouverture des musées (74%), restaurants (72%), cinémas et théâtres (71%). Un peu plus d’un sondé sur deux réclame également le retour des salles de sport.

S.L. (avec MAP)