Sénégal: Quatorze ministres quittent le gouvernement

Quatorze ministres ont quitté le gouvernement sénégalais lors de la constitution, samedi , de la nouvelle équipe gouvernementale d’Amadou Ba, nommé nouveau Premier ministre par le président Macky Sall, 3 ans après la suppression de ce poste.

Malick Sall, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Amadou Hott, chargé de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Ndèye Saly Diop Dieng, la ministre chargée de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, et Alioune Sarr, chargé du Tourisme et des Transports aériens, ne sont plus membres du gouvernement de Amadou Ba, dévoilé samedi soir.

Oumar Guèye, qui s’occupait des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement, ne fait pas partie non plus de l’équipe gouvernementale du nouveau Premier ministre.

De même, Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement et du Développement durable, Matar Ba, chargé des Sports, et Aminata Assome Diatta, qui s’occupait du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, ont également quitté le gouvernement.

Abdoulaye Diop, chargé de la Culture et de la Communication, sa collègue Néné Fatoumata Tall, de la Jeunesse, et Zahra Iyane Thiam, chargée de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, ont regagné la cohorte des anciens ministres.

Dame Diop, le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, ne fait pas partie du nouveau gouvernement. Moïse Sarr et Mayacine Camara non plus, les secrétaires d’Etat chargés respectivement des Sénégalais de l’extérieur et du Réseau ferroviaire.

Abdoulaye Daouda Diallo quitte le ministère des Finances et du Budget en se voyant nommer ministre d’Etat, directeur de cabinet du président de la République.

Dans l’actuel gouvernement, composé de 38 membres contre 33 dans le précédent cabinet, figurent 14 nouveaux ministres.

La nomination d’Oulimata Sarr est historique, car elle est la première femme à diriger le ministère de l’Economie, en plus des portefeuilles du Plan et de la Coopération.

D’anciens ministres font également leur retour au sein de l’équipe gouvernementale. Parmi ces derniers figure Aly Ngouille Nidaye, un ancien ministre de l’Intérieur, qui prend en main le ministère de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire.

Le professeur titulaire de droit public Ismaïla Madior Fall, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, revient à ce ministère en remplacement de l’avocat Malick Sall.

Fatou Diané est la nouvelle ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Elle remplace Ndèye Saly Diop Dieng.

Pour sa part, Doudou Kâ quitte ses fonctions de directeur général de l’aéroport international Blaise-Diagne et devient ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires.

Papa Sagna Mbaye, ancien maire de Pikine (ouest) et député membre de la législature 2017-2022, est lui aussi chargé de diriger désormais le ministère de la Pêche et de l’Economie maritime en remplacement d’Alioune Ndoye. Ce dernier s’occupe désormais du département de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.

Quant à l’ancien ministre de l’Urbanisme Abdou Karim Fofana, il a été chargé du ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises. Il est en même temps le porte-parole du gouvernement.

Pour sa part, Pape Malick Ndour, a été nommé nouveau ministre de la Jeunesse. Il remplace Néné Fatoumata Tall et va se charger des portefeuilles de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi.

Quant à Mame Mbaye Ka Niang il retrouve le ministère du Tourisme et va gérer aussi les Loisirs.

L’ancien ministre des Collectivités territoriales Aliou Sow a remplacé quant à lui Abdoulaye Diop au ministère de la Culture. M. Sow est également chargé du Patrimoine historique.

Le département de la Communication revient par ailleurs à l’avocat Moussa Bocar Thiam, qui se charge aussi des Télécommunications et de l’Economie numérique.

Gallo Bâ, un ancien maire de Mbacké (centre), remplace lui aussi Mariama Sarr au ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public. Mme Sarr est affectée au ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion.

Birame Faye, l’ex-directeur général de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité, est nommé ministre auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile.

Annette Seck, ex-directrice générale de la Pharmacie nationale d’approvisionnement, fait également partie des nouveaux ministres. Chargée des Sénégalais de l’extérieur, elle est ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

Amadou Ba, le nouveau Premier ministre du Sénégal, est un haut fonctionnaire de l’administration fiscale doublé d’un militant politique de premier plan au sein du parti de Macky Sall. Il a été ministre des affaires étrangères (2019-2020) et ministre de l’économie et des finances en 2013 .

Trois ans après la suppression du poste de Premier ministre, Macky Sall a choisi ce cadre de la haute administration des impôts et domaines pour matérialiser sa restauration.

Dans une allocution après la publication du décret de sa nomination, M. Amadou Ba a affirmé que sa mission va essentiellement consister à « améliorer le pouvoir d’achat des ménages, la stabilité des prix, la sécurité, le logement, l’assainissement, la formation professionnelle, l’entrepreneuriat et l’emploi ».

Sa mission va s’exercer ‘’dans un État de droit’’, a-t-il dit aux journalistes, au palais de la République, après la publication du décret le nommant Premier ministre. « Le président de la République (…) a décidé de me nommer Premier ministre. Je devrais être à ses côtés pour l’aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée dans le Plan Sénégal émergent », a-t-il déclaré.