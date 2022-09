Selon le patron de l’OMS, la fin de la pandémie de Covid-19 est encore loin

La fin de la pandémie de Covid-19 est certes en vue, mais demeure loin, a souligné ce jeudi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), modérant ainsi ses propos tenus la semaine dernière.

« Nous avons passé deux ans et demi dans un long et sombre tunnel, et nous commençons tout juste à entrevoir la lumière au bout de ce tunnel », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse depuis New York, dans le cadre de la réunion de l’Assemblée générale des Nations unies.

« Mais on en est encore loin, et le tunnel est encore sombre, avec de nombreux obstacles qui pourraient nous faire trébucher si nous ne faisons pas attention », a poursuivi le chef de l’OMS.

Après avoir adopté un ton plus optimiste la semaine dernière, il a tenté de s’en expliquer jeudi en affirmant que « lors des points de presse des deux dernières semaines, j’ai dit que la pandémie n’était pas terminée, mais que la fin était en vue » et « les deux sont vrais ».

« Etre capable de voir la fin ne signifie pas que nous sommes au bout du chemin », a-t-il défendu.

Le nombre de décès signalés chaque semaine dans le monde continue de baisser et ne représente plus que 10% de ce qu’il était au pic de janvier 2021, a fait savoir le Dr Tedros.

« Mais 10.000 décès par semaine, c’est 10.000 de trop », a-t-il martelé.

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 6,5 millions de morts dans le monde, selon les statistiques en ligne de l’OMS.