Séismes en Turquie et en Syrie: l’épouse d’Achraf Hakimi appelle au soutien des victimes (VIDEO)

L’actrice espagnole d’origine tunisienne, Hiba Abouk, épouse du Lion de l’Atlas et joueur du PSG, Achraf Hakimi, a lancé un appel visant le soutien et l’assistance aux victimes du séisme meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie, lundi 6 févier, et ayant atteint 7,8 de magnitude sur l’échelle Ritcher.

Dans un enregistrement vidéo sur son compte officiel Instagram, l’actrice a appelé ses fans et followers à apporter leur soutien et leur aide aux victimes du tremblement de terre, qui a fait plus de 5000 morts.

Hiba Abouk demande aussi à ses admirateurs d’aider les rescapés du séisme, qui vivent une situation pénible après cet effroyable séisme. Et ce, via le lien, accompagnant son post, d’une association internationale d’assistance à l’enfance intitulée « save [email protected] ».

A noter que l’actrice a été objet, comme à l’accoutumée, de critiques d’aucuns quand elle a appelé à la participation à cet acte humanitaire. Attitude hostile qui a fait interagir ses fans et followers et suscité leur colère.

L.A.