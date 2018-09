Les deux séismes et tsunami ayant secoué violemment l’île indonésienne des Célèbes ont fait jusqu’à présent 832 morts, selon un bilan actualisé dimanche et communiqué par le porte-parole de l’agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho. Les images.

