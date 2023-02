Séisme en Turquie : une caricature de Charlie Hebdo fait polémique

« Je m’en fou si c’est du satire, c’est indécent et cruel! », souligne pour sa part l’internaute Suna Yildizoglu. Le journaliste Bassel Tabbal a également réagi à cette caricature : » Comment est-ce possible d’atteindre ce degré de mépris et de haine ? », se demande le journaliste libanais.