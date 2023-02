Séisme en Turquie: le bilan dépasse les 41.000 morts

Par LeSiteinfo avec MAP

Le bilan du séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie s’est alourdi à 41.156 morts, a annoncé, lundi, l’Agence turque de gestion des catastrophes (Afad).

Les efforts de recherche ont pris fin dans de nombreuses provinces, mais se poursuivent dans Kahramanmaraş et Hatay, dans une quarantaine d’immeubles, a précisé la même source. Dimanche, l’Afad avait annoncé la cessation des efforts de recherche de survivants dans toutes les régions, à l’exception des provinces les plus touchées de Kahramanmaraş et Hatay, plus de deux semaines après le séisme dévastateur du 06 février.

Les autorités turques ont commencé, de leur côté, à construire des logements temporaires dans les régions de Nurdağı et de Gaziantep, lesquels accueilleront 19.000 personnes et comprendront 3.280 unités de logements.

Les efforts internationaux se poursuivent également pour atténuer les souffrances des personnes touchées, alors que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a annoncé le départ d’un navire d’Italie transportant un premier lot de 600 mobile-homes sur plus d’un millier alloués par l’alliance pour contribuer à l’hébergement d’environ 4.000 personnes.

Lundi matin, les autorités qataries ont également annoncé les préparatifs pour expédier vers la Turquie 1.400 mobile-homes via 6 navires. Un violent séisme d’une magnitude de 7,7 sur l’échelle de Richter a secoué le 06 février le district de Pazarcık à Kahramanmaraş, dans le sud de la Turquie, causant d’énormes dégâts dans les localités de « Gaziantep », « Adana », « Malatya », « Diyarbakir », « Sanliurfa » et « Osmaniye », en plus de l’épicentre.

Quelques heures après cette première secousse violente, un autre séisme a frappé au nord de la ville de Gaziantep avec quasiment la même intensité et à proximité de l’épicentre du premier tremblement de terre, ce qui a aggravé le bilan de la catastrophe.

Les autorités turques ont déclaré un deuil officiel pour une période de sept jours et l’état d’urgence dans les zones sinistrées pendant trois mois.

