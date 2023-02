Séisme en Turquie: le bilan avoisine les 40.000 morts

Par LeSiteinfo avec MAP

Le bilan du séisme qui a frappé, le 6 février, le Sud-Est de la Turquie s’est alourdi à près de 40.000 morts, a annoncé, vendredi soir, le ministre turc de l’Intérieur, Süleyman Soylu.

En effet, le bilan actualisé fait état de 39.672 morts et de plus de 108.000 blessés, a fait savoir le ministre turc lors d’une conférence de presse.

Par ailleurs, l’aide internationale continue d’arriver dans les zones sinistrées, 12 jours après la catastrophe.

Ainsi, l’Italie a ouvert hier un hôpital de campagne dans la ville d’Antakya, au centre de la province sinistrée de Hatay, d’une capacité de 150 patients par jour.

L’hôpital italien compte 18 médecins et 43 infirmiers spécialisés en chirurgie générale, orthopédie, pédiatrie et obstétrique, ainsi qu’un laboratoire, un service de radiologie et deux blocs opératoires.

En outre, de nouveaux avions chargés d’aide humanitaire sont arrivés d’Arabie saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Monténégro et du Kazakhstan.

La campagne de dons a permis de collecter plus de 6 milliards de dollars en sept heures au profit des personnes touchées par les tremblements de terre.

Le tremblement de terre, survenu, le 06 février à 04H17 locales (01H17 GMT) à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres, a provoqué l’effondrement de centaines de bâtiments dans les localités turques de « Kahramanmaraş », « Gaziantep », « Adana », « Malatya », « Diyarbakir », « Sanliurfa » et « Osmaniye ».

Quelques heures après cette première secousse violente, un autre séisme a frappé au nord de la ville de Gaziantep avec quasiment la même intensité et à proximité de l’épicentre du premier tremblement de terre, ce qui a aggravé le bilan de la catastrophe.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait déclaré un deuil officiel pour une période de sept jours et l’état d’urgence dans les zones touchées pendant trois mois.

