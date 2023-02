Séisme en Turquie: au moins 284 morts

Par LeSiteinfo avec MAP

Au moins 284 personnes ont été tuées et 2.323 autres blessées suite au violent séisme qui a frappé, lundi, le sud-est de Turquie, selon un bilan fourni par le vice-président turc Fuat Oktay.

Le tremblement de terre de magnitude 7,4 sur l’échelle de Richter a provoqué l’effondrement de près de 1.700 bâtiments dans les localités de « Kahramanmaraş », « Gaziantep », « Adana », « Malatya », “Diyarbakir”, “Sanliurfa” et “Osmaniye”, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse au siège de l’agence gouvernementale de gestion des catastrophes (Afad) à Ankara.

Un bilan préliminaire de l’Afad faisait état de 76 morts, de 440 blessés et de plusieurs personnes sous les décombres.

La priorité actuelle du gouvernement turc est de fournir une assistance à toutes les personnes touchées et de poursuivre la recherche de survivants, a relevé Oktay, annonçant la fermeture des écoles pour une semaine dans les zones sinistrées.

Pour sa part, le ministre turc de l’Intérieur, Süleyman Soylu, a indiqué que les équipes de son département mènent l’opération de sauvetage dans la zone frappée par le tremblement de terre dans le sud du pays.

Les équipes de secours de toutes les provinces turques se dirigent rapidement vers le zone sismique, a-t-il dit.

Selon le responsable turque, au moins six répliques de plus de 6 degrés sur l’échelle de Richter ont été enregistrées et le niveau d’alerte a été relevé à 4, qui comprend un appel à l’aide internationale.

Le tremblement de terre a eu lieu à 04H17 locales (01H17 GMT), à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres a été ressenti au Liban, en Syrie et en Irak.

Le tremblement de terre a touché plusieurs localités en Syrie, dont Alep, Idlib, Lattaquié et Hama, faisant au moins 100 morts et 330 blessés, selon les données préliminaires.

