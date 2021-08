Séisme en Haïti: 2.207 morts et 344 personnes disparues (nouveau bilan)

Le bilan du tremblement de terre survenu ce mois-ci en Haïti s’est alourdi à 2.207 morts, a déclaré dimanche l’Agence de protection civile .

Le nombre des personnes disparues s’est également élevé, atteignant 344, a indiqué l’Agence sur Twitter, ajoutant que 12.268 personnes ont été blessées et que 52.923 maisons ont été détruites par le séisme.

Ce nouveau bilan intervient alors que les autorités poursuivent les opérations de secours.

Un bilan précédent faisait état du décès de 2.189 personnes.

Haïti avait été secoué le 14 août par un séisme de magnitude 7,2, ressenti sur l’ensemble du pays.

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d’une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter avait ravagé la capitale haïtienne et plusieurs villes de province.

Plus de 200.000 personnes avaient été tuées et plus de 300.000 autres avaient été blessées lors de la catastrophe qui avait mis à la rue 1,5 million d’habitants.

ELM

LC