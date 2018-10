Sahara: nouvelle dérive de l’Algérie envers le Maroc

Cette dérive a suscité l’indignation des Etats membres présents à la réunion et une réponse énergique du délégué égyptien qui a condamné les propos de ce pétitionnaire. Le diplomate égyptien a ainsi demandé au secrétariat de la 4è Commission des explications sur la manière qui a permis à un parfait inconnu de s’immiscer dans les travaux de la 4è Commission, porter atteinte à son pays et s’ingérer dans les questions internes des Etats membres.

L’illustration la plus récente de cette ingérence a eu lieu durant l’audition, la semaine dernière, des pétitionnaires sur la question du Sahara marocain, devant la 4è Commission de l’Assemblée Générale de l’ONU. Un pétitionnaire égyptien, racolé par l’Algérie, a exploité le débat pour s’attaquer non seulement au Maroc, mais également à la souveraineté nationale et aux institutions égyptiennes, en portant des accusations gravissimes contre le gouvernement de ce pays.

L’Algérie ne s’arrête devant rien dans sa politique d’hostilité à l’intégrité territoriale du Maroc, et recourt maintenant à des mercenaires qui se permettent d’attaquer d’autres pays arabes et africains.