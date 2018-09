Saad Lamjarred vit assez mal sa dernière affaire

Pour rappel, Saad Lamjarred a été mis en examen cette semaine pour “viol” par le juge d’instruction. Le juge des libertés et de la détention a décidé, mardi soir, de placer le chanteur sous contrôle judiciaire. C’est dans l’établissement de Saint Tropez “Ermitage” qu’il a été interpellé suite à une accusation de viol. La plaignante est née en 1989. Elle est originaire des Alpes-Maritimes et travaillait à Saint-Tropez en tant que saisonnière. Le chanteur est également poursuivi par la justice française suite aux accusations de Laura Prioul qui datent de 2016.

Notons que le nom de Saad Lamjarred a été rayé de la liste des nominés aux All Africa Music Awards (AFRIMA), prévu en novembre prochain au Ghana. Il était en lice dans trois catégories: meilleur chanteur en Afrique, meilleure chanson en Afrique et meilleur artiste en Afrique du nord.

Selon la même source, le “mâllem” est actuellement à Paris en compagnie de sa famille et de ses amis proches. La famille Lamjarred a reçu des appels de plusieurs artistes arabes, dont la chanteuse émiratie Ahlam et le Libanais Saâd Ramadane. Les amis de la star marocaine l’empêchent d’accéder aux réseaux sociaux et de lire les articles de presse afin qu’il ne sombre pas dans la déprime.

“La star marocaine vit mal son accusation de viol par une jeune française. Lamjarrad a choisi le silence et n’apparait plus sur les réseaux sociaux”, rapporte le quotidien Akhbar Al Yaoum.