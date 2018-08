Saad Lamjarred: ce que l’on sait sur la nouvelle affaire

“Le contexte est celui d’une rencontre dans un cadre festif (… ) ils partent vers un lieu où la plaignante dit qu’il se serait passé cela”, a déclaré au Parisien Pierre Arpaia, procureur adjoint de la République de Draguignan. On apprend également qu’ “après s’être rendus dans deux établissements de nuit, Lamjarred et la jeune femme ont fini la nuit dans un hôtel cinq étoiles du sud de Saint-Tropez”. Le Parisien indique que la jeune femme est ressortie seule de l’établissement et les faits se seraient déroulés dans une chambre de cet hôtel de luxe. “Les vidéos des caméras de surveillance seront sans doute exploitées par les enquêteurs”, toujours d’après Le Parisien. Les avocats du chanteur ont refusé de faire tout commentaire.

